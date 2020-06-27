Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина в белоснежном наряде показала, как отрывается на камеру



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TIkTok знаменитости.

«Почему танцы не залетают в рек? Хочу в рек» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Екатерина в пикантном белом наряде декольте исполняет жаркий танец, демонстрируя на камеру роскошный бюст.

«Катя, администраторы от тебя просто в шоке», «как красиво двигаешься», «бомбезная девочка», - пишут ее поклонники.

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