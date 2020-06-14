Внучка знаменитого актера Михаила Боярского, Екатерина, поразила сеть новым соблазнительным образом
Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.
Природа наградила красотку шестым размером груди, и Екатерина Боярская не стесняется хвастаться своими достоинствами. На этот раз она сфотографировалась на кровати в коротких розовых шортиках и топе с длинными рукавами, который пикантно обнажил живот. Сама девушка томно смотрит в камеру, чуть приоткрыв рот.
Пользователи социальной сети посмешили оценить внешний вид Екатерины в комментариях:
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"Домашняя"; "Красавица"; "Принцесса"; "Нууууу Катяяя, мать, ты в домашнем.)))"; "Просто Красавица с очаровательной, красивой фигурой 😍😍😍".
Ранее Екатерина Боярская показала фигуру в экстремально коротком платье. Красавица сфотографировалаь на улице, сидя на кафельном парапете. Наряд элегантно подчеркивает формы знаменитости. Образ роковой красотки дополнили черные очки, кожанная куртка, которую Катя расстегнула для эффектности, и кросовки.
До этого мы писали, как внучка Боярского поразила своими формами, втиснув их в короткий топ. На фото Екатерина сидит на краю кровати и задумчиво смотрит в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.
Напомним, грудастая внучка Боярского тряхнула своим великолепием в малюсеньком топе
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