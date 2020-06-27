Українцям вирішили підвищити мінімальну зарплату

Як передає Politeka.net, про це повідомляє Офіс президента. Відповідне доручення Володимир Зеленський дав Кабінети міністрів. У той же час голова держави зазначив, що виконання цієї задачі буде непростим.

«Знаю, це нелегко – взяти і підвищити», - заявив президент.

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко провели необхідні розрахунки і склали попередній графік підвищення мінімальної зарплати.

За їх планом, з 1 вересня цього року мінімальна зарплата в Україні становитиме 5 тисяч гривень. Далі 1 січня 2021 року її розмір зросте до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 – до 6,5 тисячі гривень.

Відзначимо, що в цьому році експерти налаштовані не так оптимістично. Так, раніше вони зафіксували зменшення зарплат українців. Так, у квітні вперше з березня 2016 року реальна зарплата українців зменшилася.

Про це йдеться в червневому звіті Національного банку про фінансової стабільності.

Стало відомо, що зарплата українців зменшилася на 0,5% р/р з-за низької ділової активності і меншого попиту на робочу силу.

Крім того, в НБУ спрогнозували, що зарплата українців буде падати і далі. У той же самий час було погіршено споживчий настрій.

Нагадаємо, зарплати до кінця 2020 року різко зміняться, з'явився прогноз НБУ: що чекає українців.

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