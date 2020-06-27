Украинцам решили повысить минимальную зарплату

Как передает Politeka.net, об этом сообщает Офис президента. Соответствующее поручение Владимир Зеленский дал Кабинеты министров. В то же время глава государства отметил, что выполнение этой задачи будет непростым.

«Знаю, это нелегко – взять и повысить», - заявил президент.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко провели необходимые расчеты и составили предварительный график повышения минимальной зарплаты.

Согласно их плану, с 1 сентября этого года минимальная зарплата в Украине будет составлять 5 тысяч гривен. Далее 1 января 2021 года ее размер вырастет до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 – до 6,5 тысячи гривен.

Отметим, что в этом году эксперты настроены не так оптимистично. Так, ранее они зафиксировали уменьшение зарплат украинцев. Так, в апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата украинцев уменьшилась.

Об этом говорится в июньском отчете Национального банка о финансовой стабильности.

Стало известно, что зарплата украинцев уменьшилась на 0,5% г/г из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу.

Кроме того, в НБУ спрогнозировали, что зарплата украинцев будет падать и дальше. В то же самое врем было ухудшено потребительское настроение.

Напомним, зарплаты к концу 2020 года резко изменятся, появился прогноз НБУ: что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцы получили новые выплаты, важное заявление Фонда соцстраха: до 100% от зарплаты.

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