Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася формами в сукні з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує біля басейну, приспустивши й без того глибокий топ. З-за цього в кадр потрапили неосяжні принади зірки. Сама дівчина при цьому склала руки в позі, яка максимально підкреслює її неймовірні обсяги.

Доповнювали образ Квітко елегантний макіяж і браслет на руці. Однак її кумири не змогли висловити слова захоплення – знаменитість викинула фотку в Сторіс, а не на основний рахунок.

До цього повідомлялося, що знаменита модель білизни і купальників Анастасія Квітко здивувала чином під час пробіжки.

Модель Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардаш'ян", має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному спортивному вбранні.

Анастасія Квітко, попри спеку, літо і бажання відпочити, не перестає проводити регулярні тренування. Красуня показала новий фітнес-наряд, який неймовірно вразив передплатників.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.