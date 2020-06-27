Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася формами в сукні з декольте
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, модель позує біля басейну, приспустивши й без того глибокий топ. З-за цього в кадр потрапили неосяжні принади зірки. Сама дівчина при цьому склала руки в позі, яка максимально підкреслює її неймовірні обсяги.
Доповнювали образ Квітко елегантний макіяж і браслет на руці. Однак її кумири не змогли висловити слова захоплення – знаменитість викинула фотку в Сторіс, а не на основний рахунок.
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До цього повідомлялося, що знаменита модель білизни і купальників Анастасія Квітко здивувала чином під час пробіжки.
Модель Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардаш'ян", має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.
Новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному спортивному вбранні.
Анастасія Квітко, попри спеку, літо і бажання відпочити, не перестає проводити регулярні тренування. Красуня показала новий фітнес-наряд, який неймовірно вразив передплатників.
Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.