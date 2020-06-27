Знаменитая модель белья и купальников Анастасия Квитко удивила образом во время пробежки

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

Новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном спортивном наряде.

Анастасия Квитко, несмотря на жару, лето и желание отдохнуть, не перестает проводить регулярные тренировки. Красавица показала новый фитнес-наряд, который невероятно впечатлил подписчиков.

Девушка позирует на фоне футбольного поля, примерив соблазнительный спортивный костюм, состоящий из тесных спортивных лоссин и топа с длинными рукавами. В полоборота она демонстрирует накачанные мышцы, повернувшись к камере спиной.

Как истинная модница, Квитко не отказала себе в удовольствии даже на пробежку надеть многочисленные аксессуары. Волосы она собрала в высокий хвост, перехватив их яркой резинкой. Макияж модель также сделала, но легкий и ненавязчивый.

Неудивительно, что после увиденного кадра, многочисленные пользователи сети оставили для нее множество комплиментов, ведь ни один мужчина перед такой не устоит.

"Мило привлекательно. Молодец, Настя", "Такая лапуся", "Вот так выглядит идеал", "Самая красивая бунтарка", "Крошка на все миллион баксов", "Горяча и бешена", "Изумительная", "Очаровашка".

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.