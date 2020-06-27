Знаменита Кім Кардашян показала свою зоряну сестру Хлої без одягу

В день народження своєї сестри Хлої відома зірка американських реаліті-шоу Кім Кардашьян не могла не поділитися привітаннями у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, зірка поділилася фотографією Хлої, на якій та позує в гримерці. При цьому на ній немає одягу: модель прикрита тільки рушником. Хлої тримає руки над головою, поки над нею працює візажист.

«З Днем Народження найкрасивішу душу! Спасибі за те, що ти завжди така позитивна і дбайлива! Ти така вірна і дбаєш про всіх навколо. Твоє світло горить, і я так пишаюся, що я твоя сестра. Я завжди буду любити тебе!», - зворушливо написала Кім.

Менш ніж за годину пост красуні зібрав понад 600 тисяч лайків, а також тисячі коментарів з привітаннями для її сестри.

До цього ми писали, що Кім постала в ніжному образі. На знімку знаменитість постала в рожевому топі з пікантним вирізом в районі грудей. Верх обтягнув соковиту груди, яка визирнула з розрізу. Довгі вузькі рукави обтягнули руки моделі.

Кім одягла вузьку спідничку в колір топа, выделившую її пишні стегна, завдяки яким вона і прославилася.

Пишні форми, тонка талія і ідеальні стегна - все це підкреслив наряд і Кардашьян виглядає чудово.

Нагадаємо, неперевершена Кім Кардашьян ледь вмістила пишний бюст у вузенький топ.

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