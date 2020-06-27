Популярна модель й співачка Кім Лі, яка прославилася як корейська Кім Кардаш'ян, показала спокусливі форми в прозорому боді
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Він сказав, що те, як ця штука рухається - це як кіно», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Лі позує в прозорому боді, яке підкреслює її розкішні форми. Її шанувальники прийшли в захват від побаченого.
Фітнес-тренер Усманова в невидимому бікіні показала тіло у всій красі: "Округлості в потрібних місцях"
Друг "Холостяка" Макса Михайлюка розсекретив особистість його нової обраниці: "Щастить йому на Дашок"
Гроші українців під загрозою, НБУ виніс суворий вердикт дев'яти банкам: що потрібно знати
Доросла Женька зі "Сватів" вперше показала таємничого чоловіка-красеня: "О, господи..."
«Хороша, чортиця», «Ауч, як класно», «Це дуже мило і красиво», «миленька», «дика штучка», «ось це обсяги! В голові не вкладається, яка краса», «я люблю тебе», -- пишуть вони.
До цього повідомлялося, що відома модель і співачка Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала себе в спокусливому вбранні
На кадрах красуня показує себе в обтягуючому корсеті, який не тільки підкреслив талію, але і пишні груди Кім. Чи спокусливо вигнулась сидячи на пуфі, позуючи перед камерою максимально жарко. Зірка демонструвала ідеальні стегна і грала перед об'єктивом камери, поки її знімали в спальні при приглушеному світлі.
Фанати подивилися ролик майже 200 тисяч разів і написали безліч коментарів.
Нагадаємо, корейська Кардаш'ян у відвертому міні розставила ноги до непристойності
А ще Politeka повідомляла, що турецька Кардаш'ян виставила напоказ розкішний бюст і струнку талію
Також Politeka писала, гаряча турецька Кардаш'ян посвітила скарбом у бездонному декольте