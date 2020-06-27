Популярна модель й співачка Кім Лі, яка прославилася як корейська Кім Кардаш'ян, показала спокусливі форми в прозорому боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Він сказав, що те, як ця штука рухається - це як кіно», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Лі позує в прозорому боді, яке підкреслює її розкішні форми. Її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

«Хороша, чортиця», «Ауч, як класно», «Це дуже мило і красиво», «миленька», «дика штучка», «ось це обсяги! В голові не вкладається, яка краса», «я люблю тебе», -- пишуть вони.

До цього повідомлялося, що відома модель і співачка Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала себе в спокусливому вбранні

На кадрах красуня показує себе в обтягуючому корсеті, який не тільки підкреслив талію, але і пишні груди Кім. Чи спокусливо вигнулась сидячи на пуфі, позуючи перед камерою максимально жарко. Зірка демонструвала ідеальні стегна і грала перед об'єктивом камери, поки її знімали в спальні при приглушеному світлі.

Фанати подивилися ролик майже 200 тисяч разів і написали безліч коментарів.

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