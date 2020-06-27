Зірка студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна поділилася по-літньому спекотним фото в купальнику
Артистка «Жіночого Кварталу» опублікувала новий знімок у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
На фото Нікітіна позує на великих каменях, за якими явно вгадується пляж. Артистка вибрала для пляжного відпочинку мініатюрний чорний купальник з кокетливими зав'язочками на стегнах.
На фото Нікітіна сидить, вигнувши спину і закинувши голову назад у чуттєвій позі.
Як з'ясувалося, знімок був зроблений в Бердянську, куди артистка приїхала незаплановано.
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«Спонтанні поїздки найнеймовірніші. В який раз в цьому переконуюсь! Вибачте, але я кайфую! І вам від душі того ж бажаю», - написала зірка.
Її шанувальники активно коментують фото.
«Красуня», «Вау», «Ти просто космос», «Аааа! Яка Ви красива», «Добре Вам відпочити!!!», «наймиліша дівчина у світі», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Нікітіна показала себе в незвичному образі.
На фото красуня позує в білій футболці і без штанів. Можна помітити, що Нікітіна в цей раз одягла білизну, а сама сиділа на підвіконні на тлі київських висоток. Дівчина про щось задумалася і дивилася в бік від камери, поки її знімали, завдяки чому фото вийшло сумним і філософським.
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" спустила лямки купальника, влаштувавши фурор на морі: "Звідки тут така русалка?".
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Також Politeka писала, що білява зірка "Квартал 95" позбулася штанів, побешкетувавши на підвіконні.