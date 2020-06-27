Дочка зірки Студії «Квартал 95» Олени Кравець показала своє фото зі шкільного випускного

17-річна Маша Кравець остаточно попрощалася зі школою, поділившись зворушливим постом в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Дівчина в цьому році прощається зі школою. При цьому, через карантин у неї не буде традиційного випускного. Тим не менш Кравець поділилася фотографією, на якій позує перед своєю школою на «червоній доріжці», яку спорудили біля входу в навчальний заклад.

Для такого випадку Маша обрала нестандартну білу сукню вільного крою. Дівчина залишила волосся розпущеним і завершила свій образ природним макіяжем.

«Буду згадувати шкільні роки з шаленою теплотою...@novopecherska_school, ще раз спасибі за все!», - написала Кравець в підписі до фото.

Її підписники тут же відреагували на публікацію.

«Красуня», «Тепер ти літня», «красуня, дуже схожа на маму», «Марія ви прекрасні», «Просто вражаюче, як чудово ти завжди виглядаєш», «Дуже мила», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Олена Кравець під час свого інтерв'ю розповіла про те, як її зовсім юної дочки живеться в дали від батьків, про її вихованні та спілкуванні один з одним.

«Я не знаю, як вона вчиться: з 7-го класу я не запитала її про оцінки. На випускний піду, звичайно! Навіть якщо його не буде, ми його зробимо. Я дуже її люблю, щоб розмовляти про оцінки. З татом так само. Ми поговорили, і я пояснила, чому не варто стежити за успішністю, і чому це ніяк не корелює з успіхом у житті, а успіх не визначає твоє особисте щастя, задоволення», - розповідає Олена Кравець.

Нагадаємо, дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку і показала свої джунглі.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кравець з "Квартал 95" перетворилася на копію Ані Лорак після зміни іміджу.

Також Politeka писала, що Олена Кравець з "Квартал 95" приголомшила зізнанням про юну дочку.