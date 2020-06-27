Знаменита модель білизни і купальників Анастасія Квітко здивувала образом під час пробіжки

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих вбраннях.

Новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному спортивному вбранні.

Анастасія Квітко, незважаючи на спеку, літо і бажання відпочити, не перестає проводити регулярні тренування. Красуня показала новий фітнес-наряд, який неймовірно вразив підписників.

Дівчина позує на тлі футбольного поля, примірявши спокусливий спортивний костюм, що складається з тісних спортивних лосин і топу з довгими рукавами. Напівоберта вона демонструє накачані м'язи, повернувшись до камери спиною.

Як справжня модниця, Квітко не відмовила собі в задоволенні навіть на пробіжку одягнути численні аксесуари. Волосся вона зібрала у високий хвіст, перехопивши їх яскравою гумкою. Макіяж модель також зробила, але легкий і ненав'язливий.

Не дивно, що після побаченого кадру, численні користувачі мережі залишили для неї безліч компліментів, адже жоден чоловік не встоїть перед такою.

"Мило привабливо. Молодець, Настя", "Така лапуся", "Ось так виглядає ідеал", "найкрасивіша бунтарка", "Крихітка на всі мільйон баксів", "Гаряча і скажена", "Дивна", "Очаровашка".

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.