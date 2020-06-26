Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала фігуристу подружку



Так, дівчина позує у ванній кімнаті в одязі, яку вирішила задерти, виваливши на камеру значні принади, передає Politeka.

«Стежте за моєю подружкою Василькой Джордж», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на іншому знімку дівчина позує в одній білизні, яке ледь витримує її значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Аж дух захоплює», «бомбезні форми», «вау, красуня», «неймовірні вигини», «це просто ульотні форми», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що модель Анастасія Квикто, яку прозвали російської Кім Кардаш'ян, показала апетитну подружку.

На цей раз Квітко вирішила показати кілька знімків своєї подружки-моделі, яка захоплює мережу своїми формами.

Молода красуня пікантно попозувала в різних позах. На двох знімках - в чорному бікіні, а на третьому - в плавках і сірій майці, яку вона підняла, щоб показати спокусливу фігуру.

Звернемо увагу, що кадри дуже досить палкі.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.