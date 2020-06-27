Відома модель Кендалл Дженнер постала перед користувачами мережі у відвертих образах

Як повідомляє Politeka.net, Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми підписниками.

Вона регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі. Крім того, вона є успішною бізнес-вумен, випускаючи косметику власного бренду. Цього разу зірка випустила нову лінію косметики власного бренду.

Дівчина вирішила продемонструвати новинки косметики на собі, правда для цього вона обрала вельми сміливий варіант - Кендалл постала у відвертих вбраннях, які привертають до себе увагу більше, ніж її макіяж на обличчі.

Так, красуня приміряла на себе різні образи, які її тільки прикрашають. За кілька хвилин Кендалл встигає побути розкішною спокусницею і ніжною леді.

В більшості кадрів Кендалл так чи інакше встигає показати не тільки новинки косметики, але і своє досконале тіло. На першому знімку вона блищить в білому боді з спокусливим декольте і на другому з кадрів дівчина приміряла лише чорну білизну, а груди прикрила руками. Вона виглядає ефектно і спокусливо.

Її знімки зібрали масу компліментів і позитивних відгуків від користувачів мережі.



"Витончено, чудово", "Дуже схожа тут на Моніку Белуччі", "Красива, сексуальна і в той же час елегантна", "Еталон краси і стилю, Богиня еталона, еталон Богині - це все Ви, на мою суто суб'єктивну і відвертого думку!", "Неймовірно красиво".

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