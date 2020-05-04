Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер опередила свою знаменитую родственницу в плане инстаграмных симпатий и теперь вовсю пожинает плоды популярности

У 22-летней Кайли – 173 миллиона подписчиков в Instagram, что на пять миллионов больше, чем у Ким. Кроме того, эта девушка – самый богатый представитель звездного семейства, передает Politeka.net. На момент 21-летия девушка владела состоянием в 900 млн долларов благодаря выпуску популярной косметической линейки Kylie Cosmetics.

Эта хрупкая на первый взгляд девушка успевает не только управлять своей бизнес-империей и дефилировать по подиумам, но и радовать поклонников новыми снимками, демонстрируя сексуальные и стильные образы.

Так, Кайли поделилась фотографией, на которой позирует в черном спортивном костюме с белым принтом на рукаве. Отметим, что кофту она приподняла так, чтобы продемонстрировать всем своей идеально плоский живот, а брюки плотно облегают роскошные бедра красотки.

В отличие от чрезмерно фигуристой Ким, тело Кайли больше приближено к модельным стандартам и пропорционально.

Снимок оценили свыше пяти с половиной миллионов пользователей, оставив под фотографией 31 тысячу комментариев.

Как известно, детство Кайли Дженнер прошло под прицелом видеокамер. Когда в 2007 году мир увидело реалити-шоу «Семейство Кардашьян», ей было 10 лет. Вряд ли девушка склонна жаловаться на судьбу, однако она признает, что расти в такой семье и в таких условиях было непросто.

Кайли Дженнер связывают теплые отношения со многими членами большого семейства, однако самым близким и родным человеком остается сестра Кендалл, разница в возрасте с которой составляет два года.

Свои первые 100 тысяч долларов Кайли получила от сестер за рекламу лака для ногтей OPI Kardashian Kolor. Что же касается создания собственного косметического бренда, то Кайли увлеклась косметикой из-за комплексов и под влиянием славы Ким. Она считала, что макияж – это средство, маскирующее неуверенность перед камерами, а не только недостатки внешности. Таким способом девушка монетизировала обрушившийся на нее шквал критики за чрезмерно пухлые губы.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

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