Кендалл Дженнер поразила серией новых кадров, засветив стройную фигуру
Так, в этот раз девушка покорила подборкой новых фото, отснятых для модного журнала, на которых блеснула в нарядах, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Кендалл выглядела изящной и очень гармонично в новом имидже.
Трагедия с нардепом, обвал доллара и новые правила для пенсионеров - главное за ночь
Ратаковски в легком платье без белья засветила роскошный бюст: "Крошка на 100 баллов"
Взрыв прогремел в центре Киева, все в дыму: первые подробности и кадры
Неожиданный финал "Холостяка", Михайлюк выбрал себе невесту: "Мое сердце говорит...", фото
Поклонники сразу отреагировали:
«Хорошо выглядеть – это искуссво 💯‼ ️», «Woww✨👏🏻 мы гордимся тобой кен!», «третье фото 🖤🖤🖤🖤 любовь», «Желаю вам всего наилучшего в эти трудные времена!», «Газонокосилка ударила по разному», « Сестренка, это кайф», «Я люблю тебя ❤️», «Слов нет, чтобы похвалить вас 😍».
Отметим, Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.
Она регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе. А также обожает делать смелые заявления личного характера. Кроме того, каждый ее снимок получает множество отзывов и лайков. Новые снимки также стали сюрпризом для ее поклонников. Девушка предстала в прозрачном наряде, в котором засветила свои округлости.
Младшая сестра Ким Кардашьян показала платье в котором она вышла в свет. Оно напоминает мелкую рыболовную сетку, создается впечатление будто красотка просто отрезала кусок ткани, накинула ее на себя, завязав на плечах. Модель этим снимком будто заманивает в свои сети. Ткань пикантного наряда настолько тонкая и прозрачная, что сразу заметно - девушка не носит под ним белья.
На ее лице вечерний макияж с акцентом на миндалевидные глаза, а волосы распущены по плечам.
Напомним, Кендалл Дженнер в прозрачной сеточке показала топ соблазнительных поз
Как Politeka писала, что младшая сестра Кардашьян утерла нос фигуристой родственнице
Также Politeka сообщала, что Кендалл Дженнер в неприлично маленьком бикини соблазнила формами на пляже