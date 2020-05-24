Кендалл Дженнер поразила серией новых кадров, засветив стройную фигуру

Молодая знаменитость, являющаяся младшей сестрой Ким Кардашьян, считается самой высокооплачиваемой моделью в мире. Яркие фото звезды собирают тысячи комментариев и восхищенных отзывов. Девушка очень нравится аудитории, ведь, по их словам, она является наиболее натуральной из знаменитого семейства и наиболее приближенной к естественному виду, сообщает Politeka.

Так, в этот раз девушка покорила подборкой новых фото, отснятых для модного журнала, на которых блеснула в нарядах, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Кендалл выглядела изящной и очень гармонично в новом имидже.

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Поклонники сразу отреагировали:

«Хорошо выглядеть – это искуссво 💯‼ ️», «Woww✨👏🏻 мы гордимся тобой кен!», «третье фото 🖤🖤🖤🖤 любовь», «Желаю вам всего наилучшего в эти трудные времена!», «Газонокосилка ударила по разному», « Сестренка, это кайф», «Я люблю тебя ❤️», «Слов нет, чтобы похвалить вас 😍».

Отметим, Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.

Она регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе. А также обожает делать смелые заявления личного характера. Кроме того, каждый ее снимок получает множество отзывов и лайков. Новые снимки также стали сюрпризом для ее поклонников. Девушка предстала в прозрачном наряде, в котором засветила свои округлости.

Младшая сестра Ким Кардашьян показала платье в котором она вышла в свет. Оно напоминает мелкую рыболовную сетку, создается впечатление будто красотка просто отрезала кусок ткани, накинула ее на себя, завязав на плечах. Модель этим снимком будто заманивает в свои сети. Ткань пикантного наряда настолько тонкая и прозрачная, что сразу заметно - девушка не носит под ним белья.

На ее лице вечерний макияж с акцентом на миндалевидные глаза, а волосы распущены по плечам.

Напомним, Кендалл Дженнер в прозрачной сеточке показала топ соблазнительных поз

Как Politeka писала, что младшая сестра Кардашьян утерла нос фигуристой родственнице

Также Politeka сообщала, что Кендалл Дженнер в неприлично маленьком бикини соблазнила формами на пляже