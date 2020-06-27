Даша розповіла, як отримати користь від догляду за собою

Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова розкрила секрети догляду за собою

Даша прославилася на проекті завдяки своїй ідеальній фігурі, розтяжці і дуже запам'ятовується зовнішності. Щоб підтримувати себе у формі, дівчина не тільки правильно харчується, п'є вітаміни і опікується спортом, але ще й комплексно дивиться за собою.

В цей раз Ульянова розповіла, як доглядає за своїми розкішними локонами і приводить їх у порядок. Фанати, втім, відразу ж відреагували, оцінивши пост.

«Мій догляд за волоссям 👇🏽 Один з найпопулярніших питань. Звичайно, не буду приховувати, що генетика грає не останню роль і мені з нею пощастило. Але! Будь генетику можна зіпсувати відсутністю догляду або неправильним доглядом.

Я п'ю вітаміни і намагаюся максимально багато їх вживати з продуктів (риба, горіхи, бобові, зелені овочі 🥬, устриці, до речі, теж корисні 😉). Вітаміни якось покажу в stories, але для кожного цей момент індивідуальний, краще проконсультуватися з фахівцями.

Намагаюся рідше сушити волосся феном, судячи по вашим частим коментарів з приводу моєї не такий укладання 😂😂, ви це помітили. (Скоро почну блокувати за образи, жартую, але це не точно). 😎

Якщо цілий день вдома, можу нанести на волосся кокосове масло. Роблю процедуру на вологі волосся. Раз на місяць роблю «щастя для волосся» - це найкраще, що зі мною траплялося. Але! Важливо знайти хорошого майстра, який завдасть на вашу голову якісний склад.

⠀Для миття використовую тільки професійні лінійки. Ніякого массмаркета!!! З фаворитів - Kerastase. Ще одне, багато залежить від гребінця, вибирайте теж професійні, які не видирають і не ламають волосся. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Всім гарних волосся ♥️ #вашадаша», - розповіла дівчина.

До цього молода спортсменка поділилася жарким кадром з відпочинку, очевидно зробленим раніше, до карантину. Струнка зірка позувала в яскраво-помаранчевому бікіні, тут же підкоривши виглядом і підтягнутими формами.

Так, Даша позувала в помаранчевому купальнику, млосно вигнувшись на піску. Позуючи біля узбережжя, дівчина виглядала досить привабливо, що відразу ж відзначили її фанати.

«У стані повного релаксу і безтурботності ♥️ Для мене є три місця повного заспокоєння: будинок моєї сім'ї, берег моря (океану) і обійми рідної людини. А де максимально добре вам?», - написала Даша під постом.

Фанати одразу ж відреагували:

«Будинок❤️», «Хочу», «Будинок,море)», «Після будинку сім'ї на берег моря в обійми пАлавина😂 і назад до батьків🤗», «Обійми», «Щеб меншого купальника вдягни😂», «там, де максимально добре і тобі - будинок, берег, обійми😌❤️», «На заздрість Максу👌🏻», «Точно так само 💖 Особливо - море 💝», «Теж) на море, вдома і в обіймах коханої людини))», «Будинки❤️з сім'єю ❤️».

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