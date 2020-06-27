Даша рассказала, как получить пользу от ухода за собой

Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова раскрыла секреты ухода за собой

Даша прославилась на проекте благодаря своей идеальной фигуре, растяжке и весьма запоминающейся внешности. Чтобы поддерживать себя в форме, девушка не только правильно питается, пьет витамины и занимется спортом, но еще и комплексно смотрит за собой.

В этот раз Ульянова рассказала, как ухаживает за своими роскошными локонами и приводит их в порядок. Фанаты, впрочем, сразу же отреагировали, оценив пост.

«Мой уход за волосами 👇🏽 Один из ваших самых популярных вопросов. Конечно, не буду скрывать, что генетика играет не последнюю роль и мне с ней повезло. Но! Любую генетику можно испортить отсутствием ухода или неправильным уходом.

Я пью витамины и стараюсь максимально много их употреблять из продуктов (рыба, орехи, бобовые, зелёные овощи 🥬, устрицы, кстати, тоже полезны 😉). Витамины как-то покажу в stories, но для каждого этот момент индивидуален, лучше проконсультироваться со специалистами.

Стараюсь реже сушить волосы феном, судя по вашим частым комментариям по поводу моей не такой укладки 😂😂, вы это заметили. (Скоро начну блокировать за оскорбления, шучу, но это не точно). 😎

Если целый день дома, могу нанести на волосы кокосовое масло. Делаю процедуру на влажные волосы. Раз в месяц делаю «счастье для волос» - это лучшее, что со мной случалось. Но! Важно найти хорошего мастера, который нанесёт на вашу голову качественный состав.

Для мытья использую только профессиональные линейки. Никакого массмаркета!!! Из фаворитов - Kerastase. Ещё одно, многое зависит от расчёски, выбирайте тоже профессиональные, которые не выдирают и не ломают волосы. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Всем красивых волос ♥️ #вашадаша», - рассказала девушка.

До этого молодая спортсменка поделилась жарким кадром из отдыха, очевидно сделанным ранее, до карантина. Стройная звезда позировала в ярко-оранжевом бикини, тут же покорив видом и подтянутыми формами.

Так, Даша позировала в оранжевом купальнике, томно выгнувшись на песке. Позируя у побережья, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу же отметили ее фанаты.

«В состоянии полного релакса и беззаботности ♥️ Для меня есть три места полного умиротворения: дом моей семьи, берег моря (океана) и объятия родного человека. А где максимально хорошо вам?», - написала Даша под постом.

Фанаты тут же отреагировали:

«Дом❤️», «Хочу», «Дом,море)», «После дома семьи на берег моря в объятия пАлавина😂 и обратно к родителям🤗», «Объятия», «Щеб меншого купальника вдягни😂», «там, где максимально хорошо и тебе - дом, берег, объятия😌❤️», «На зависть Максу👌🏻», «Точно так же 💖 Особенно - море 💝», «Тоже) на море, дома и в объятьях любимого человека))», «Дома❤️с семьей ❤️».

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