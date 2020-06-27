Украинская певица София Ротару потеряла десятки миллионов рублей после того, как лишилась возможности давать концерты на территории Российской Федерации

Причиной для приостановки гастрольной деятельности звезды стала пандемия китайского вируса и карантин из-за нее, сообщает "Собеседник".

По словам директора артистки Сергея Лаврова, убытки Ротару из-за закрытия границ составили около 42 миллионов рублей. Певицу, которая сейчас находится в столице Украины, часто зовут выступить на корпоративах в соседнем государстве, однако она не имеет возможности покинуть свою страну.

Например, один из заказчиков предлагал звезде выступить на корпоративе в Новосибирске, обязуясь оплатить не только гонорар, но и все расходы певицы и ее коллектива.

«Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности», — пояснил Лавров.

До пандемии Ротару давала по два-три концерта в месяц, которые приносили ей около 14 миллионов рублей. Выступление легенды на корпоративе оценивается в 100 тысяч евро.

Как известно, в декабре 2018 года года София Ротару отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России. Однако когда в следующем году она собралась на гастроли в РФ, то нарвалась на шквал критики и призывы российских чиновников бойкотировать ее концерты.

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".

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