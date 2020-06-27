Леся Нікітюк вирішила позмагатися в господарності з популярною італійською моделлю

Відома українська ведуча похвалилася своїм борщем у себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Леся опублікувала дві фотографії і запропонувала своїм підписникам вибрати на них більш смачне блюдо.

На першому знімку позує популярна італійська модель Кьяра Ферраньї, яка демонструє на камеру котлетки з гарніром.

На другому фото позує сама Леся. Ведуча гордо демонструє цілий казан справжнього українського борщу. Одягнена вона при цьому дуже по-літньому – в короткий чорний топік на бретельках з глибоким декольте.

«Як думаєте що смачніше?», - поцікавилась Леся.

Її підписники тут же взялися коментувати пост. На їхню думку, перемагає явно борщ.

«Звичайно ж борщик», «Та що на 2 фото казан тримає», «Ну думаю БОРЩ поза конкуренцією», «Леся ви як завжди прекрасні, навіть з таким грубим казаном борщу!», «Леся смачніше!! Ну а потім борщ Лесін», «Порівняли дві плюшки і казан борщу», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Нікітюк потрапила в переполох в Чернігівській області.

Як стверджується, Леся Нікітюк ледь не потонула в Бондаревском болоті на Чернігівщині під час зйомок проекту "LeМаршрутка".

"Ведуча досліджувала рідкісний вид болота в Україні, яке затягує. І так захопилася прогулянкою по болотистій місцевості, трохи не потонув прямо на очах знімальної групи!", - писали в мережі.

Нагадаємо, Нікітюк потрапила в біду прямо під час зйомок: "Мене засмоктало...".

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