На Ксенію Собчак і її знімальну групу напали під час відвідування одного з російських монастирів

Про напад сама російська ведуча розповіла у своєму Телеграм-каналі 27 червня. За її словами, вони приїхали знімати сюжет у Среднеуральский жіночий монастир у Свердловській області Росії, коли на них напали невідомі «бугаї».

Собчак розповіла, що її сильно штовхнули, а журналіста Сергія Єрженкова, який був з нею, побили.

«На нас було вчинено напад в монастирі. Двоє людей побито. Камеру розбили. Мене штовхнули так, що я впала і тримали поки били Єрженкова. Поліція викликана. Всі зйомки побиття забрали. Камеру відібрали здоровенні бугаї», - написала ведуча.

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Вона також поділилася кадрами атаки.

Собчак також розповіла, що її команда раніше проводила розслідування про батька Сергія, який завідує цим монастирем. Скандальний священик відсидів 13 років за вбивство, а потім нібито прийшов до віри. Російські журналісти розповідають, що він заснував подобу секти, до якої входять десятки тисяч людей. Він заперечує пандемію китайського вірусу, вірить в чіпування, а труну в своїй келії використовує замість ліжок. Послушники монастиря стверджують, що коли вони були підлітками, їх били як «покарання» за провини.

Відзначимо, що раніше Собчак перенесла термінову операцію.

У мережі з'явилися кадри, на яких телеведуча з'явилася з бинтами на обличчі.

"Дорогі друзі, я в лікарні. Щойно зробили операцію. Все нормально. Буває. Прорвемося", – прокоментувала вона отриману травму.

Наголошується, що ЧП сталося, коли Собчак готувала до виходу в ефір черговий випуск злободенного шоу "Обережно, Яма!" Її гостем став музикант Андрій Макаревич. Ведуча невдало впала і зламала ніс.

Нагадаємо, з Собчак трапилася біда, її терміново прооперували: що сталося, перші подробиці.

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