Іноді зірки втомлюються від сексуальних міні і каблуків, тому вибирають щось зручніше
Красуні можуть дозволити собі похизуватися тілами не в сукнях, а в толстовках і зручних джинсах, пише Politeka.net. Саме такий стиль іменується кежуал, що значить з англійської: «повсякденний», «недбалий» і «вільний неофіційний».
Знаменитості в простому одягу тим самим показують, що такі ж, як прості люди і їм властиво носити комфортні речі.
Ані Лорак виглядає молодіжно, записуючи відео в "TikTok". Темна толстовка з літерами на грудях і червона кепка - в такому вигляді красуню не впізнати, адже найчастіше вона носить сукні.
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Солістка групи "Неангели" Вікторія Смеюха в звичному житті також вважає за краще вдягати зручні речі. Зокрема, як на цьому фото: футболка, кофта і лосини з кросівками.
Співачка Надя Дорофєєва в будь-якому вигляді виглядає стильно і дуже привабливо. Зірка часто вибирає подібний одяг, залишаючись на хвилі з шанувальниками.
Ганна Седокова іноді приховує ідеальні форми за великими кофтами і спортивними штанями. Для молодої мами трьох дітей стиль кежуал в самий раз.
Віра Брежнєва завжди вражає шанувальників жаркими образами, але не в цей раз. На фото красуня приховала досконалості своєї фігури під розтягнутою толстовкою і спортивних штанях.
Нагадаємо, Ані Лорак позувала у блискучій сукні, досить коротенькій, під якою не було білизни.
Образ Кароліна доповнила туфлями на великих підборах, а волосся вирішила зібрати у хвіст. Красуня пограла для фотографа і позувала на великій коробці з-під музичної апаратури.
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