37-річний російський артист Сергій Лазарєв показав, чим підкорює представниць прекрасної статі

Співак, якому свого часу приписували стосунки з українською артисткоюАні Лорак, котра давно проживає у Москві, опублікував фото з басейну на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

В кадрі артист сперся об бортик басейну, показавши шанувальникам накачані м'язи і знамените татуювання на шиї у вигляді букви N. Мало хто знає, але цей малюнок присвячений первістку артиста, синові Микиті, який народився 1 січня 2014 року.

На фото Сергій про щось задумався, дивлячись уперед. На роздуми наштовхує і підпис до зображення: «Думай про хороше».

«Про Лорак? 😍 Так фігурка у неї шикарна 😂», «Дивлячись на цю фотографію, про погане думати навіть не виходить!🥵❤️❤️», «Сергійку, про вас ?) .. добре))💜», «Ні, Сергію, зараз тільки погані думки в голову лізуть😏😚😋 ...ох, які плечі🔥🔥🔥», «Дуже гарне фото!)✌🔥❤Ух Сергію, красень!)😻❤», – пишуть у коментарях під фото.

Раніше ми розповідали про те, що Сергій Лазарєв похвалився накачаним «літнім» тілом на фото з відпочинку. На опублікованому в мережі фото він стоїть під пальмою в чорних плавках і сонцезахисних окулярах. Увагу до себе відразу ж притягує ідеальний накачаний прес артиста. Судячи з підпису Лазарєва, це архівне фото. Співак зізнався, що останнім часом його тілу далеко до такої форми.

«Ну коротше, треба терміново повертатися в цю форму))) досить соплі жувати. зали відчинилися, всі на спорт!!! Я вже», - написав артист.

Як відомо, Лазарєв свого часу зустрічався з телеведучою Лерой Кудрявцевою. Крім цього, співакові приписували роман з Поліною Гагаріною. Сам артист намагається приховувати своє особисте життя від сторонніх очей.

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