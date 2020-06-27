37-летний российский артист Сергей Лазарев показал, чем покоряет представительниц прекрасного пола

Певец, которому в свое время приписывали отношения с украинской артисткой Ани Лорак, давно проживающей в Москве, опубликовал фото из бассейна на своей странице в социальной сети Инстаграм.

В кадре артист оперся о бортик бассейна, показав поклонникам накачанные мышцы и знаменитую татуировку на шее в виде буквы N. Мало кто знает, но этот рисунок посвящен первенцу артиста, сыну Никите, который родился 1 января 2014 года.

На фото Сергей о чем-то задумался, смотря вперед. К размышлениям располагает и подпись к снимку: «Думай о хорошем».

«О Лорак? 😍 Да фигурка у нее шикарная 😂», «Смотря на эту фотографию, о плохом думать даже не получается!🥵❤️❤️», «Серёженька, о вас ?) .. хорошо))💜», «Нет уж, Серёжа, сейчас только плохие мысли в голову лезут😏😚😋 ...ох, какие плечи🔥🔥🔥», «Очень красивое фото!)✌🔥❤Ух Сереж, красавчик!)😻❤», – пишут в комментариях под фото.

Ранее мы рассказывали о том, что Сергей Лазарев похвастался накачанным «летним» телом на фото с отдыха. На опубликованном в сети фото он стоит под пальмой в черных плавках и солнцезащитных очках. Внимание к себе тут же притягивает идеальный накачанный пресс артиста. Судя по подписи Лазарева, это архивное фото. Певец признался, что в последнее время его телу далеко до такой формы.

«Ну короче, надо срочно возвращаться в эту форму))) хватит сопли жевать. залы открылись, все на спорт!!! Я уже», - написал артист.

Как известно, Лазарев одно время встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме этого, певцу приписывали роман с Полиной Гагариной. Сам артист старается скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз.

Напомним, знойный Лазарев развалился на кровати без одежды, Лорак не сдержалась.

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