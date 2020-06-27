Катя Осадча поділилася яскравими «літніми» спільними фото з Настею Каменських

Відома українська співачка стала гостею шоу «Світське життя». Відповідні фотографії з майданчика з'явилися на сторінці програми у Instagram, пише Politeka.net.

На фото Настя позує поруч з ведучою на знімальному майданчику. При цьому, щоб надати обстановці більш літньої атмосфери, зірки вирішили сфотографуватися на тлі великого зображення літнього пляжу з білим піском і пальмами.

Осадча вирішила зробити селфі з Каменських і високо підняла телефон, щоб і вони, і задній фон потрапили в кадр.

Каменських вибрала для відвідування шоу легку білу блузу з прозорими рукавами. Волосся зірка залишила розпущеним, злегка зачесав назад.

Осадча ж вибрала для ефіру оригінальний чорний комбінезон, під який вона одягла кокетливий атласний топ, який дозволив їй продемонструвати свою підтягнуту фігуру.

«Всім хороших вихідних на найкращих українських пляжах і морях. У кого які плани на головну вихідні, також переглянути «Світського життя» сьогодні в 23.10?!», - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники зоряних красунь тут же почали обговорювати їх спільні знімки.

«Красуні», «Каменських вульгарно-неприємна панночка», «Кава з молоком) Дуже-дуже гаряча», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Каменських захопила домашнім чином в білосніжному халаті, позуючи з мокрими волоссям.

На новому фото, представленому в Instagram, Настя виглядала доглянутою й щасливою. При цьому зірка без макіяжу і з легкою посмішкою на обличчі видалася фанатам набагато привабливіше, ніж з укладанням та косметикою.

Нагадаємо, щаслива Каменських в одному халатику показала всю себе на домашньому селфи.

Як повідомляла Politeka, прилизана Каменських в тісних міні-шортах захопила новим іміджем.

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