Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала стройную фигуру в тесных мини-шортах

Как известно, стройная Настя Каменских любит баловать фанатов жаркими кадрами со своей идеальной фигурой. При этом рецепт похудения от Насти Каменских простой — режим дня, белковое питание с акцентом на рыбу и овощи и неизменные занятия спортом.

В этот раз звезда примерила асимметричный неоново-зеленый топ с одним рукавом и с молнией по диагонали, специально к тому Настя подобрала джинсовые мини-шорты. Певица также сделала необычный маникюр: ногти на одной руке накрашены белым лаком, а на другой – черным. Макияж певицы выполнен в теплых оттенках.

«Желаю всем яркой пятницы 💚⠀Какое фото больше нравится? 📷 1 или 2?», - написала Настя, тут же получив отклик пользователей.

Вот что ответили фанаты:

«2😍❤», «Обе😍❤️», «Loveee💚💚💚💚», «Ну какая крутая дамочка!», «И 1 и 2, вот так ягодка😍», «Обе👍😂💥💥💣», «Оба😍 Какая красотка💖🔥», «2 конечно)», «ярче чем ты, она уже точго не будет😻🔥».

Стоит отметить, что во время своего похудения звезда рассказывала, как употребляла только рис, рыбу и бульоны. Сахар и соль категорически были запрещены. Затем Настя дополнила рацион биодобавками, начала есть больше овощей и разнообразила меню. Также она считала калории и месяц назад провела марафон, в котором рассказала о своем похудении и питании.

Ранее мы сообщали, что знаменитая певица начала все больше уделять времени для создания контента в своем профиле для приложения "Тик-Ток". В молодежном приложении звезда записывает оригинальные видео, хвастается интересными сменами имиджа и даже устроила целый марафон танцев под собственную песню.

На небольшом ролике артистка показала, как любит своих поклонников и восхитила образом в черных лосинах и простенькой майке с надписью на груди. Приэтом свои волосы звезда уложила в мягкие волны.

«Этим видео хочу снова признаться вам в любви! Спасибо всем тем, кто любит, поддерживает, смотрит, читает и слушает! Вы самые лучшие!😘», - написала Анастасия.

Вот что написали поклонники:

«Красотка ❤️❤️❤️❤️», «I love u toooooo💕», «Самая-самая шикарная дамочка🔥🔥🔥🤩🤩🤩🤗», «Wow this is so cute 😆 we love you too!!! 💘 xoxo», «😍❤️Твои песни весь день ставлю Слушаю самая лучшая 😍❤️🔥», «Какая же прелесная, Потапу повезло👍👍👍👍👍», Такая крутая малышка❤️❤️❤️🤩🤩😍».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть