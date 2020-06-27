Катя Осадчая поделилась яркими «летними» совместными фото с Настей Каменских
Известная украинская певица стала гостьей шоу «Світське життя». Соответствующие фотографии с площадки появились на страничке программы в Инстаграм, пишет Politeka.net.
На фото Настя позирует рядом с ведущей на съемочной площадке. При этом, чтобы придать обстановке более летнюю атмосферу, звезды решили сфотографироваться на фоне большого изображения летнего пляжа с белым песком и пальмами.
Осадчая решила сделать селфи с Каменских и высоко подняла телефон, чтобы и они, и задний фон попали в кадр.
Каменских выбрала для посещения шоу легкую белую блузу с прозрачными рукавами. Волосы звезда оставила распущенными, слегка зачесав назад.
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Осадчая же выбрала для эфира оригинальный черный комбинезон, под который она надела кокетливый атласный топ, который позволил ей продемонстрировать свою подтянутую фигуру.
«Всем хороших выходных на лучших украинских пляжах и морях. У кого какие планы на праздничные выходные, кроме просмотра «Светской жизни» сегодня в 23.10?!», - говорится в подписи к фото.
Поклонники звездных красавиц тут же принялись обсуждать их совместные снимки.
«Красотки», «Каменских вульгарно-неприятная барышня», «Кофе с молоком) Очень-очень горячий», - пишут люди.
До этого мы писали, что Каменских восхитила домашним образом в белоснежном халатике, позируя с мокрыми волосами.
На новом фото, представленном в Инстаграм, Настя выглядела отдохнувшей и счастливой. При этом звезда без макияжа и с легкой улыбкой на лице показалась фанатам намного привлекательнее, чем с укладкой и косметикой.
Напомним, счастливая Каменских в одном халатике показала всю себя на домашнем селфи.
Как сообщала Politeka, прилизанная Каменских в тесных мини-шортах восхитила новым имиджем.
Также Politeka писала, что похудевшая Настя Каменских покорила аппетитным видом, "как же Потапу повезло".