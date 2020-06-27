Катя Осадчая поделилась яркими «летними» совместными фото с Настей Каменских

Известная украинская певица стала гостьей шоу «Світське життя». Соответствующие фотографии с площадки появились на страничке программы в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Настя позирует рядом с ведущей на съемочной площадке. При этом, чтобы придать обстановке более летнюю атмосферу, звезды решили сфотографироваться на фоне большого изображения летнего пляжа с белым песком и пальмами.

Осадчая решила сделать селфи с Каменских и высоко подняла телефон, чтобы и они, и задний фон попали в кадр.

Каменских выбрала для посещения шоу легкую белую блузу с прозрачными рукавами. Волосы звезда оставила распущенными, слегка зачесав назад.

Осадчая же выбрала для эфира оригинальный черный комбинезон, под который она надела кокетливый атласный топ, который позволил ей продемонстрировать свою подтянутую фигуру.

«Всем хороших выходных на лучших украинских пляжах и морях. У кого какие планы на праздничные выходные, кроме просмотра «Светской жизни» сегодня в 23.10?!», - говорится в подписи к фото.

Поклонники звездных красавиц тут же принялись обсуждать их совместные снимки.

«Красотки», «Каменских вульгарно-неприятная барышня», «Кофе с молоком) Очень-очень горячий», - пишут люди.

До этого мы писали, что Каменских восхитила домашним образом в белоснежном халатике, позируя с мокрыми волосами.

На новом фото, представленном в Инстаграм, Настя выглядела отдохнувшей и счастливой. При этом звезда без макияжа и с легкой улыбкой на лице показалась фанатам намного привлекательнее, чем с укладкой и косметикой.

Напомним, счастливая Каменских в одном халатике показала всю себя на домашнем селфи.

Как сообщала Politeka, прилизанная Каменских в тесных мини-шортах восхитила новым имиджем.

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