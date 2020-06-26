Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала стройную фигуру в эффектном образе

Настя является активной любительницей спорта и после похудения девушка начала активно показывать свои достижения, демонстрировать стройную фигуру и удивлять сменой имиджа.

При этом знаменитая певица начала все больше уделять времени для создания контента в своем профиле для приложения "Тик-Ток". В молодежном приложении звезда записывает оригинальные видео, хвастается интересными сменами имиджа и даже устроила целый марафон танцев под собственную песню.

В этот раз на небольшом ролике артистка показала, как любит своих поклонников и восхитила образом в черных лосинах и простенькой майке с надписью на груди. Приэтом свои волосы звезда уложила в мягкие волны.

«Этим видео хочу снова признаться вам в любви! Спасибо всем тем, кто любит, поддерживает, смотрит, читает и слушает! Вы самые лучшие!😘», - написала Анастасия.

Вот что написали поклонники:

«Красотка ❤️❤️❤️❤️», «I love u toooooo💕», «Самая-самая шикарная дамочка🔥🔥🔥🤩🤩🤩🤗», «Wow this is so cute 😆 we love you too!!! 💘 xoxo», «😍❤️Твои песни весь день ставлю Слушаю самая лучшая 😍❤️🔥», «Какая же прелесная, Потапу повезло👍👍👍👍👍», Такая крутая малышка❤️❤️❤️🤩🤩😍».

Стоит отметить, что после похудения Настя начала менять свой стиль и теперь фактически каждый день показывает, как выглядит ее постройневшая фигура. При этом Настя любит демонстрировать самые разные образы, нередко удивляя фанатов необычным дизайном своей одежды. Этот раз не стал исключением.

Недавно Настя показала два ярких кадра, сделанных дома. На них Настя демонстрировала фигуру в широких джинсах с высокой талией. Теперь она запечатлела себя в эффектных микрошортах, которые имели расклешенный фасон. Их она сочетала с белой принтованной футболкой.

«Настроение : дикая кошка 🐆 Какая фотка больше нравится? 1 или 2? 📷», - написала Настя.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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