Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала идеальное утро на роскошной террасе

Как известно, стройная Настя Каменских любит баловать фанатов жаркими кадрами со своей жизни, хвастаться сменой имиджа и показывать, как проводит свои будни с супругом Потапом. В этот раз звезда восхитила домашним образом в белоснежном халатике, позируя с мокрыми волосами.

На новом фото, представленном в Инстаграм, Настя выглядела отдохнувшей и счастливой. При этом звезда без макияжа и с легкой улыбкой на лице показалась фанатам намного привлекательнее, чем с укладкой и косметикой.

«La magia del sol 😌», - написала Каменских под новым домашним фото.

Фанаты написали множество комплиментов в адрес звезды:

«Шикарное и жаркое утро❤️❤️❤️❤️», «Buenos Dios!💛🧡», «Красиво», «Прекрасная😍», «Идеальная дамочка🌹🌹», «Ну ващщщщеее !!!🌹🌹🌹», «Красавица», «Неповторимая😍❤️🙏», «Хорошего дня❤️», «Hermosa chica. Te amo❤️».

До этого звезда примерила асимметричный неоново-зеленый топ с одним рукавом и с молнией по диагонали, специально к тому Настя подобрала джинсовые мини-шорты. Певица также сделала необычный маникюр: ногти на одной руке накрашены белым лаком, а на другой – черным. Макияж певицы выполнен в теплых оттенках.

«Желаю всем яркой пятницы 💚⠀Какое фото больше нравится? 📷 1 или 2?», - написала Настя, тут же получив отклик пользователей.

Вот что ответили фанаты:

«2😍❤», «Обе😍❤️», «Loveee💚💚💚💚», «Ну какая крутая дамочка!», «И 1 и 2, вот так ягодка😍», «Обе👍😂💥💥💣», «Оба😍 Какая красотка💖🔥», «2 конечно)», «ярче чем ты, она уже точго не будет😻🔥».

Стоит отметить, что во время своего похудения звезда рассказывала, как употребляла только рис, рыбу и бульоны. Сахар и соль категорически были запрещены. Затем Настя дополнила рацион биодобавками, начала есть больше овощей и разнообразила меню. Также она считала калории и месяц назад провела марафон, в котором рассказала о своем похудении и питании.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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