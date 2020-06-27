У квітні 2020 року вперше з березня 2016 року реальна зарплата українців зменшилася

Про це йдеться в червневому звіті Національного банку про фінансову стабільність.

Стало відомо, що зарплата українців зменшилася на 0,5% р/р через низьку ділову активність і менший попит на робочу силу.

Крім того, в НБУ спрогнозували, що зарплата українців буде падати і далі. У той же самий час буде погіршено споживчий настрій.

«Ми очікуємо, що наступні кілька місяців ці показники так само будуть негативними. Дуже різко погіршилися споживчі настрої населення Звичайно, все це формує обережні настрої і плани, і це дуже істотно знижує попит населення на кредити», - повідомили в НБУ.

Негативно позначилося на доходах і падіння зарплати трудових мігрантів. У березні - квітні вона в доларовому еквіваленті знизилася на 9%, хоча за чотири місяці все ще спостерігався незначний приріст.

За оцінками НБУ, до кінця 2020 року реальна заробітна плата не зросте.

«Зростання зарплат після зняття карантину малоймовірний, оскільки ще до початку кризи стрімке зростання витрат на оплату праці стримував зростання рентабельності», - відзначає центробанк.

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