Украинцам рассказали, что будет с экономикой страны после карантина

Об этом пишет Обозреватель.

Так, украинцев ожидают неприятности в ближайшее время на фоне ограничительных мер.

Уровень бедности в 2020 году, по прогнозам экспертов, может вырасти с 27 до 44%, а реальная заработная плата снизится. Помимо этого, из-за введенного карантина доходы будут падать.

С учетом действующих цен фактический уровень прожиточного минимума достиг в апреле 4948 грн. И за чертой бедности, по сути, оказались все те украинцы, кто получает меньшую сумму за месяц.

По словам эксперта Владимира Мазуренко, номинальные зарплаты будут сокращаться и поэтому не удастся избежать увеличения количества бедных в стране.

Помимо этого, во время ограничительных мер в Украине количество ваканский уменьшилось в два раза, пандемия попросту уничтожает ранее работавшие компании.

Эксперты подчеркивают, что когда границы полностью откроются - украинцы сразу поедут на заработки. Отечетсвенные работодатели в период кризиса пытаются экономить, снижая зарплаты сотрудникам, но европейские коллеги на такой шаг не пойдут, ведь им нужны сезонные рабочие.

Ранее мы рассказывали, что Украина даже с траншом от МВФ не сможет быстро вернуться к докризисному уровню.

В частности, эксперт Александр Мартыненко, отметил, что прогнозы по ВВП продолжают ухудшаться, поэтому есть высокая вероятность того, что даже в 2021 году украинская экономика не сможет вернуться к докризисному уровню.

В Минфине сообщили, что за последние четыре месяца ВВП упал почти на 5%, и до конца года ситуация будет усугубляться. Специалисты предполагают, что по итогам года произойдет падение ВВП до 6,7%. Хотя на следующий год, ситуация начнет выравниваться и, возможно, произойдет рост ВВП на 5,7%.

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