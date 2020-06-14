Стало известно, что будет с украинской экономикой по завершению карантина

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, очередное ослабление карантина началось в Украине еще 10 июня, благодаря чему заработали гостиницы, базы отдыха и спортзалы.

В мире аналогичная позитивная тенденция, но это не означает, что украинская экономика вернется к докризисному уровню.

"Мы видим, что некоторые страны ослабляют карантин, есть большой оптимизм на финансовых рынках, некоторые индексы уже практически вплотную приблизились к допандемическим уровням. Вопрос - насколько такой оптимизм обоснован, что будет дальше? Мы видим со своей стороны, что по-прежнему не все так однозначно. Глобальную экономику ждет достаточно неравномерное и тяжелое восстановление", - утверждает аналитик Александр Мартыненко.

По словам аналитика, прогнозы и оценки по ВВП продолжают ухудшаться, поэтому есть высокая вероятность того, что даже в 2021 году украинская экономика не сможет вернуться к докризисному уровню.

В Минфине сообщили, что за последние четыре месяца ВВП упал почти на 5%, и до конца года ситуация будет усугубляться.

Специалисты предполагают, что по итогам года произойдет падение ВВП до 6,7%. Но уже в следующем году они прогнозируют улучшение ситуации. Следующий год, по мнению экспертов, покажет рост ВВП на 5,7%.

Ранее мы рассказывали, что экономический кризис добьет Украину. По прогнозам Олега Пендзина, украинцам пока не следует ожидать повышения зарплат и уровня жизни.

Специалисты ухудшили свои ожидания, прогнозируя в 2021 году восстановление уровня ВВП в Украине лишь на 1,1%, тогда как раньше в МВФ предсказывали рост в 2,5%.

Олег Пендзин предупредил, что и эти цифры, озвученные МВФ, нужно будет корректировать в негативную сторону, поскольку еще не известно, как страна оправится от последствий карантина.

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