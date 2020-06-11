Стало известно, как карантин отразился на доходах украинцев

Об этом информирует компания Research & Branding Group, которая проводила опрос среди украинцев.

По результатам исследования, большая часть украинцев ощутили на себе финансовые проблемы из-за введенного Кабинетом министров карантина на фоне эпидемии китайского вируса.

Социологи отметили, что среди всех финансовых последствий карантина опрошенные украинцы выделили такие:

общее понижение уровня доходов населения (отметили 52% респондентов);

трудности со своевременной оплатой коммунальных и иных счетов (10%);

пропавшая возможность помогать родственникам (4%);

убытки от вложенных инвестиций и проблемы с арендой жилья или ипотекой – 2% и 1% соответственно.

Также эксперты сообщают, что 27% украинцев кризис никак не затронул и их финансовое положение не изменилось. Большую часть из них составили люди старшего возраста и жители сельской местности. Стоит отметить, что в середине апреля таких респондентов было 19%.

Около половины опрошенных в ходе исследования украинцев (48%) сообщили, что у них почти нет накоплений (в начале апреля таких было 39%). 10% респондентов признались, что им денег хватит на две недели, еще у 10% – максимум на четыре месяца. У других опрошенных в ходе исследования имеются накопления на один-три месяца.

Ранее мы рассказывали о том, что экономические прогнозы для Украины остаются неутешительными даже при условии выделения Киеву транша МВФ.

По словам эксперта Андрея Шевчишина, меморандум сотрудничества с МВФ практически не оказывает влияния на рынок, поэтому не стоит ожидать серьезного укрепления национальной валюты.

Также эксперты предупреждают украинцев о второй волне экономического кризиса из-за карантина. Проблемы с поиском работы будут наблюдаться еще как минимум до конца 2020 года. И такой расклад возможен при позитивном сценарии.

Если в январе 2020 года эксперты прогнозировали рост средней зарплаты на 20-25%, то сейчас она наоборот рухнула на 10-15%.

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