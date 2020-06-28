Зірки нашої естради часто вибирають незручне взуття, але, як-то кажуть, краса вимагає жертв

Красуні часто виступають, прогулюються і відвідують різні заходи на шпильках, пише Politeka.net. Подивімось на розкішних красунь, які не бояться незручностей.

Довгонога красуня Світлана Лобода в будь-якому вбранні виглядає дуже гаряче. Її стрункі ніжки на шпильках приваблюють своєю ідеальністю, тому залишається лише заздрити.

Спокуслива Тіна Кароль вміє підкреслити досконалості своїх форм сексуальними нарядами, також туфлями на тонких підборах.

Співачка Ані Лорак також регулярно радує шанувальників жаркими образами. Ані любить взуття на шпильках і регулярно носить його. Від такої божественної краси відірватися неможливо.

Гаряча "кучерява" Настя Каменських не може залишити нікого байдужим. Зірка активно займається спортом і змогла довести свої форми до ідеалу. Зірка без праці демонструє бездоганну фігуру у відвертих вбраннях і витончених туфельках.

Колишня солістка групи "Nikita" Даша Астаф'єва, нерідко радує шанувальників напівголими фото, а також з'являючись на шпильках. Модель шикарно виглядає, і цього у неї не відняти.

Нагадаємо, Ані Лорак вирішила показати відразу три нових фото, знятих у рамках нової фотосесії, під час якої з'явилася в мереживному вбранні, більше схожому на весільну сукню.

Тонкий прозорий наряд з ледь помітною підкладкою запаморочив голову фанатам.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль показала себе з нової сторони. Хоча артистка і не є любителькою пікантних зйомок, кожен її новий кадр все ж привертає фанатів і підкорює видом в скромних і стриманих образах.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".