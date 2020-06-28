Звезды нашей эстрады часто выбирают неудобную обувь, но, как говорится, красота требует жертв

Красотки часто выступают, прогуливаются и посещают различные мероприятия на шпильках, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на роскошных красоток, которые не боятся неудобств.

Длинноногая красотка Светлана Лобода в любом наряде выглядит очень горячо. Ее стройные ножки на шпильках привлекают своей идеальностью, поэтому остается только завидовать.

Соблазнительная Тина Кароль умеет подчеркнуть совершенства своих форм сексуальными нарядами, также туфлями на тонких каблуках.

Певица Ани Лорак также регулярно радует поклонников жаркими образами. Ани любит обувь на шпильках и регулярно носит ее. От такой божественной красоты оторваться невозможно.

Горячая "кудряшка" Настя Каменских не может оставить никого равнодушным. Звезда активно занимается спортом и смогла довести свои формы до идеала. Звезда без труда демонстрирует безупречную фигуру в откровенных нарядах и изящных туфельках.

Бывшая солистка группы "Nikita", Даша Астафьева, нередко радует поклонников полуголыми фото, а также появляясь на шпильках. Модель шикарно выглядит, и этого у нее не отнять.

Напомним, Ани Лорак решила показать сразу три новых фото, отснятых в рамках новой фотосессии, во время которой появилась в кружевном наряде, более похожем на свадебное платье.

Тонкий прозрачный наряд с едва ли заметной подкладкой вскружил голову фанатам.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль показала себя с новой стороны. Хотя артистка и не является любительницей пикантных съемок, каждый ее новый кадр все же привлекает фанатов и покоряет видом в скромных и сдержанных образах.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".