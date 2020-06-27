Клієнти в подиві від сервісу і постійних збоїв у роботі Приватбанку
Негативний відгук був опублікований на тематичному порталі Мінфін.
За словами клієнта, він знімав кошти з карти MonoBank в банкоматі Приватбанку, але гроші так і не отримав.
"Термінал став довго думати, через хвилини 2-3 мені вибило пропозицію зі сумою зняття. Натиснувши на свою суму, яку мені потрібно видати, термінал знову став довго думати, і тут через деякий час на терміналі вискакує помилка і видає мені карту назад, і тут мені приходять повідомлення з моєї картки зняті готівку, хоч і вибило помилку", - поскаржився він.
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Клієнт звернувся на гарячу лінію свого банку, який зробив заявку на повернення коштів протягом 11 днів.
"Сьогодні мені приходить повідомлення від Монобанку, що банк терміналу відмовився повертати суму, і вони надсилають заявку в платіжну систему і час очікування в середньому 60 днів. Я звичайно в шоці, хоч і є теж клієнтом Приватбанку, я зрозумів, що далі їм бути не хочу", - резюмував незадоволений клієнт у своєму відгуку.
"Справді, в подібній ситуації необхідно звернутися в банк, який випустив картку, для формування запиту на повернення коштів", - відповів на скаргу представник державного банку.
Нагадаємо, українцям відмовляють у видачі особистих коштів, термінова заява Приватбанку.
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк блокує популярні послуги, українців попередили про новому ударі.
Також Politeka писала, що ПриватБанк не дає розблокувати рахунок, з'явилася термінова заява.