Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил финансово помочь актрисе Анастасии Заворотнюк

С таким переложением он выступил в интервью российским СМИ.

Пригожин намерен представлять интересы молодых начинающих артистов и творческих людей, которые вышли на пенсию и нуждаются в помощи

"Мы бы договорились, например, собираться раз в две недели в каком-то зале или организовывать конференции в онлайн-режиме. Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет. Если в индустрии мне доверят миссию создать организацию помощи творческим людям, я с удовольствием на себя ее возьму!", - отметил он.

Напомним, больная раком Анастасия Заворотнюк активно идет на поправку.

Судя по всему, лечение действительно помогло популярной российской актрисе, у которой в прошлом году диагностировали злокачественную опухоль головного мозга.

Как сообщают источники, сейчас Заворотнюк уже дома, где за ней ухаживает ее муж Петр Чернышев. Она чувствует себя хорошо, несмотря на опасения врачей, которые предупреждали, что пока ее рано выписывать из больницы.

Известно, что Чернышеву предлагали провести его жене новую терапию, от которой тот отказался.

Напомним, рак у Заворотнюк: врачи впервые сделали официальное заявление, "родственники передали клетки, чтобы...".

Как сообщала Politeka, рак сильно изменил Заворотнюк, муж раскрыл страшные последствия.

Также Politeka писала, что Заворотнюк больше не в больнице, врачи сделали все, что могли: появилось заявление мужа.