Больная раком Анастасия Заворотнюк активно идет на поправку

Судя по всему, лечение действительно помогло популярной российской актрисе, у которой в прошлом году диагностировали злокачественную опухоль головного мозга.

Как сообщают источники, сейчас Заворотнюк уже дома, где за ней ухаживает ее муж Петр Чернышев. Она чувствует себя хорошо, несмотря на опасения врачей, которые предупреждали, что пока ее рано выписывать из больницы.

Известно, что Чернышеву предлагали провести его жене новую терапию, от которой тот отказался.

Родственники звезды утверждают, что за нее не стоит волноваться. В то же время они просят понимания и призывают не лезть в личную жизнь их семьи.

Отмечается, что при лечении рака мозга возможна ремиссия и возвращение больного к нормальной жизни. Пока все указывает на то, что такое произошло и с Заворотнюк.

Певица Наташа Королева, загородный дом которой расположен по соседству с домом Заворотнюк, рассказала, что была рада услышать хорошие новости о состоянии актрисы.

Так, ранее мы писали, что звезда рассказала РосСМИ, что ее соседка пошла на поправку.

«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — сообщила Королева.

Королева ко всему прочему добавила, что их с Анастасией Заворотнюк связывают не только дружеские, но и рабочие отношения. Они вместе снимались в сериале "Моя прекрасная няня". Оказывается, до того, как начались съемки, главную роль предлагали сыграть именно Наташе Королевой. Однако ей пришлось отказаться, поскольку она тогда только родила сына Архипа.

Напомним, Королева неожиданно рассказала о состоянии больной раком Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, муж больной раком Заворотнюк отказался от лечения для актрисы, всплыли детали.

Также Politeka писала, что рак сильно изменил Заворотнюк, муж раскрыл страшные последствия.