Известный музыкант Александр Буйнов решился на отчаянный шаг во время борьбы с онкологией

Об этом пишет издание Экспресс-газета.

Клавишник "Веселых ребят" и шоумен Александр Буйнов десять лет назад услышал страшный диагноз - рак предстательной железы.

Музыкант не стал отчаиваться и объявил войну тяжелой болезни.

«Это же не конец света!», - заявлял тогда Буйнов.

Спустя несколько лет тяжелой борьбы рак отступил и Александр Буйнов продолжает жить полной жизнью. Но как утверждают журналисты, музыкант даже успел подыскать себе место на кладбище.

«Я забил себе место в деревне, где я живу. Зачем мне Москва?», - задавался тогда вопросом музыкант.

По информации СМИ, речь идет про кладбище близ деревни Анкудиново Новомосковского административного округа, где участки под захоронения людей реализуются через аукцион. Стартовая цена составляет 650 тысяч рублей, и именно тут покоятся отец борющейся с раком Анастасии Заворотнюк, старший брат и его жена.

Ранее мы сообщали о том, что судебные приставы объявили охоту на родственников Завоторнюк. Известно, что звездная семья накопила долги, которые теперь требуют погасить.

Сообщается, что у матери Заворотнюк есть долг за квартиру в размере почти 46 тысяч рублей. Платежи за жилье перестали поступать именно в тот момент, когда появилась первая информация о тяжелой болезни "прекрасной няни".

Согласно решению суда, женщина в обязательном порядке обязана погасить задолженность. Такой вердикт фемида вынесла еще в 2018 году, но судебные приставы объявили охоту лишь сейчас.

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