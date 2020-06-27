Російська зірка Ольга Бузова продовжує експериментувати з різними образами
Про це пише Politeka.net.
Свіжу публікацію співачка зробила в своєму особистому мікроблозі Instagram.
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Зокрема, Ольга Бузова вирішила порадувати своїх шанувальників підбіркою свіжих знімків, зроблених в російській столиці.
Для яскравої фотосесії відома співачка вибрала спортивний одяг. На фотографіях можна побачити, як Ольга Бузова, розсунувши ноги, в чорних спортивних штанях і футболці позує на тлі Москви-ріки.
"Moscow one Love. Оберемо разом кращий кадр?", - йдеться у підписі до публікації.
Користувачі миттєво відреагували на пост зірки і залишили їй десятки захоплених коментарів.
"Краща", "Ти просто красуня", "Всі шикарні", "Захід потрясний", "Така класна", "На 1 фотці такий впевнений погляд, клас", "Скрізь хороша", "Усі вогонь", - написали фанати в коментарях під публікацією.
Раніше ми розповідали, як Ольга Безова без сорому роздяглася і показала свої форми. Так, зірка опублікувала жартівливий ролик, де з'явилася в короткому топіку і міні-шортах.
Її образ завершили аксесуари у вигляді кепки, та інших прикрас.
Зірка втягнула живіт, посвітивши ребрами.
У жартівливому відео зірка не своїм голосом просить її сфотографувати в кольорах тільки так, щоб вона не виглядала "жирноб". Оператор піднімає камеру вище і вище, однак у підсумку все одно констатує, що та "жирна". У відповідь Бузова кипить від досади.
Нагадаємо, що епатажна Бузова прикрасила бюст камінням і посвітила принадами у всіх на очах: «Кайф».
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