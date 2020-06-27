Українська співачка Тіна Кароль захопила образом в ніжній шовковій сукні на тонких бретельках

Артистка не перестає дивувати шанувальників стильним виглядом і цей раз не став винятком. Співачка влаштувала стильну зйомку на природі в ніжному тонкому плаття з шовку персикового відтінку. Фанати були вражені стильним вбранням знаменитості, пише Politeka.net.

цього разу Тіна показала себе з нової сторони. Хоча артистка і не є любителькою пікантних зйомок, кожен її новий кадр все ж привертає фанатів і підкорює видом в скромних і стриманих образах.

Співачка намагається розбурхувати видом без зайвих прикрас і укладок. Її волосся практично завжди акуратно покладені в м'які хвилі без шпильок, а на обличчі легкий макіяж, зрідка з акцентом на червоні губи.

Шанувальники під новим кадром відразу ж захопилися зіркою:

«Доброго ранку сім'я! ❤️», «Доброго ранку нехай ваш день сяє», «Добра і благополуччя!!!🌸», «Доброго ранку 💕», «Доброго ранку💚💚», «Прекрасного ранку всім! Колаж шикарний!», «Красуня», «Кому на зустріч наша красуня біжить ?💝», «Ваааай🤤🤤😍😍😍», - написали фанати».

Раніше на фан-сторінці Тіни під кадром сказано, що продовження зйомок телесеріалу "Великі Вуйки" про життя і пригоди гуцулів триває і Тіна активно бере в них участь.

При цьому раніше сама Тіна розповіла, що сонце, друзі-колеги і творча атмосфера – це те, чого так не вистачало під час карантину. Творча група дотримується норм адаптивного карантину, тому на майданчику не так багато акторів, як зазвичай, але робота і жарти кожного з команди заряджають гарним настроєм.

"Ми з Юрою Горбуновим зросли на Івано-Франківщині і вже давно дружимо, у нас багато спільного. Тому на майданчику "Великих Вуйок" я відчуваю себе ніби в сімейному колі"- поділилася враженнями від участі у проекті Кароль.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

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