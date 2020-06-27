Украинская певица Тина Кароль восхитила образом в нежном шелковом платье на тонких бретельках

Артистка не перестает будоражить поклонников стильным видом и этот раз не стал исключением. Певица устроила стильную съемку на природе в нежном тонком платье из шелка персикового оттенка. Фанаты были впечатлены стильным образом знаменитости, пишет Politeka.net.

В этот раз Тина показала себя с новой стороны. Хотя артистка и не является любительницей пикантных съемок, каждый ее новый кадр все же привлекает фанатов и покоряет видом в скромных и сдержанных образах.

Певица старается будоражить видом без лишних украшений и укладок. Ее волосы практически всегда аккуратно уложены в мягки волны без заколок, а на лице легкий макияж, изредка с акцентом на алые губы.

Поклонники под новым кадром сразу же восхитились звездой:

«Доброе утро семья! ❤️», «Доброе утро пусть ваш день сияет», «Добра Вам и благополучия!!!🌸», «Доброе утро 💕», «Доброе утро💚💚», «Прекрасного утра всем! Коллаж шикарный!», «Красуня», «Кому на встречу наша красотка бежит ?💝», «Ваааай🤤🤤😍😍😍», - написали фанаты».

Ранее на фан-странице Тины под кадром сказано, что продолжение съемок телесериала "Великі Вуйки" про жизнь и приключения гуцулов продолжается и Тина активно принимает в них участие.

При этом ранее сама Тина рассказала, что солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением.

"Мы с Юрой Горбуновым выросли на Ивано-Франковщине и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке "Великих Вуйок" я чувствую себя будто в семейном кругу"- поделилась впечатлениями от участия в проекте Кароль.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".