Стало відомо, хто може розраховувати на підвищені виплати вже з 1 липня 2020 року

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, вже через кілька днів відбудеться автоматична індексація пенсій українців.

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Мінімальна пенсія зросте на 74 гривні (до 1712 гривень), а максимальна - на 740 гривень (17120 гривень). Більш того, заплановано перерахунок доплат українцям за сверхстаж.

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Як раніше розповідали в уряді, прийдешній перерахунок вже закладено в бюджет ПФУ, тому ніяких затримок не буде.

"Індексація прожиткового мінімуму передбачена вже прийнятим бюджетом України на 2020 рік. Все закладено в бюджет, виплати будуть здійснені вчасно", – підкреслили в прес-службі Кабміну.

Згідно із законодавством, за кожен рік понаднормового стажу (від 30 років для жінок і 35 – для чоловіків) покладається надбавка у розмірі 1% прожиткового мінімуму. За умови, якщо жінка відпрацювала 40 років замість необхідних 30, розмір надбавки становить 163,8 грн, а після перерахунку – вже 171,2 грн. Всього підвищення можуть відчути на собі 6,8 млн осіб.

пенсії, гроші

Раніше ми розповідали про те, що українці залишилися без обіцяних виплат після індексації. 

В ПФУ раніше попереджали, що сума пенсій в середньому зросте на 11%, але як показала практика, багато пенсіонерів неправильно зрозуміли методику проведення індексації.

Українці задавалися питанням, чому обіцяна надбавка у розмірі 11%, яку їм обіцяли до пенсійних виплат, так і не була виплачена. У ПФУ спробували пояснити, що надбавка виявляється стосувалася не мінімальних пенсій.

«Підвищення пенсій на 11% стосується не мінімальних пенсій, а середньої зарплати, з якої формується пенсійні виплати. Тому не чекайте цього підвищення. Був створений новий коефіцієнт, але він не передбачає надбавку в розмірі 11%. Вам слід почекати ще трохи: починаючи з першого липня мінімальний розмір пенсії підвищиться до 1712 гривень», — пояснили представники фонду.

Нагадаємо, українцям перерахують пенсії та інші виплати, хто отримає більше грошей

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