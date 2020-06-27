До чого потрібно готуватися простим українцям

Епідемія і карантин серйозно вдарили по українській економіці

Про це інформує прес-служба Європейської бізнес-асоціації.

Експерти від МВФ стверджують, що в 2021 році економічна ситуація в нашій країні частково покращиться.

Але навіть в кінці 2021 року рівень ВВП буде приблизно на 6% нижче від рівня, зафіксованого в 2019 році. Згідно з прогнозами, Україна повернеться в економіці на докарантинний рівень як мінімум в 2024 році.

Не виключено, що Україна зможе вийти з кризи завдяки монетарній політиці.

"Так, падіння ВВП в 2020 році очікується близько 7%, в той час як під час попередніх двох криз падіння економіки досягало 15-16%. Також, зараз спостерігається профіцит поточного рахунку платіжного балансу, адже імпорт скоротився на 30%, а експорт лише на 6% завдяки великій частці сільськогосподарського експорту", - прогнозує аналітик Томаш Фіала.

Фахівці також очікують, що наступного року ВВП зможе зрости на 4%.

Раніше уряд прездставило прогноз, згідно з яким, у 2020 році економіка України впаде на 4-8%. Очікування такі, що криза швидко не закінчиться, а рівень українського ВВП може падати на протязі цілого року.

У прогнозі, озвученим урядом, сказано, що 2020 рік буде вкрай складним, українців очікує падіння експорту та імпорту (на 10% і 14,5% відповідно), зростання дефіциту бюджету (до 8% ВВП) і підвищення рівня безробіття (до 9,5%).

Очікується, що найбільше постраждають ті, хто працює у сфері промисловості, а також оптової та роздрібної торгівлі.

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