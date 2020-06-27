Британська супер модель Демі Роуз похвалилася розкішними формами, які ледве втиснула в крихітний купальник

Так, модель вирішила розлягтися на пляжі, прямо на листі дерев, які кинули на пісок. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Демі вирішила приміряти крихітний купальник, через що ледь не втратила значних розмірів «близнят». Ноги дівчина схрестила. Як можна помітити – на неї посипався пісок.

Сам кадр модель ніяк не прокоментувала, а її прихильники не мали такої можливості, оскільки зірка вирішила поділитися фотографією в Сторіс.

До цього ми писали, що модель Демі Роуз, також відома як британська Кардаш'ян, перетворилася на копію Кайлі.

В цей раз дівчина підкорила видом в одному лише напівпрозорій білизні білого кольору. Темні локони й засмагла шкіра дівчата нагадали фанатам, що Демі правда схожа на одну з сестер Кардаш'ян. Дуже часто дівчину порівнюють з Кім або Кайлі Дженнер.

Як відомо, не так давно Демі вдалося «відзначитися». Після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що репер Tyga і Кайди Дженнер розлучилися, колишня пасія репера Демі Роуз не стала зволікати. Модель відразу ж опублікувала у своєму Instagram знімки в бікіні, нагадавши всім одну з сестер Кардаш'ян, і завдяки цьому набравши ще більшу кількість шанувальників.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.