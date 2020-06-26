Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, превратилась в копию Кайли

В этот раз девушка покорила видом в одном лишь полупрозрачном белье белого цвета. Темные локоны и загорелая кожа девушки напомнили фанатам, что Деми правда похожа на одну из сестер Кардашьян. Очень часто девушку сравнивают с Ким или Кайли Дженнер, сообщает Politeka.net.

Как известно, не так давно Деми удалось «отличиться». После того, как в СМИ появилась информация о том, что рэпер Tyga и Кайди Дженнер расстались, бывшая пассия рэпера Деми Роуз не стала медлить. Модель сразу же опубликовала в своем Instagram снимки в бикини, напомнив всем одну из сестер Кардашьян, и благодаря этому набрав еще большее количество поклонников.

После этого девушку часто с ними сравнивают и этот раз не стал исключением:

«Ты просто невероятная красавица❤️❤️❤️», «Я хочу выглядеть так», «Сочнее Кайли, вау🔥🔥🔥», «Хороший выстрел, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ты сводишь с ума, такая модная🔥🔥🔥🔥😍», «Мне очень нравится, прямо как Кайли😍❤️», «Великолепная дорогая .. 💓», «Брю, кто это выглядит, она похожа на Кардашьян», «Ты очень горячая малышка».

До этого Роуз появилась на солнечном фото у самого берега океана в модном купальнике. Девушка позировала сидя перед объективом и склонив голову чуть в сторону, при этом ее пышные волосы ниспадали на плечи незавязанными. Сама Деми была без макияжа и какилибо украшений, все внимание было приковано к образу девушки - смелый вырез на груди не оставил равнодушными фанатов.

«Где ты взяла этот костюм?», «Красивая, просто горяча и бешена 😍😘🙎🏻‍♀️», «Очень хорошо», «Как бы я хотел быть рядом😢 Вау 👏🏻🔥», «Такая невинная, такая милая», «Очень Очень Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебя 💝», «😍🍒Сколько вишенок👌😘», «Ты хорошо выглядишь в красном 👍👌», «О, мне нужно знать, откуда у тебя этот купальник !!», «Я просто хочу встретиться с тобой, ведь ты просто супер».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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