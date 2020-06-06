Модель Анастасия Квикто, которую прозвали русской Ким Кардашьян, показала аппетитную подружку

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Instagram знаменитости.

На это раз Квитко решила показать несколько снимков своей подружки-модели, которая восхищает сеть своими формами.

Молодая красавица пикантно попозировала в разных позах. На двух снимках - в черном бикини, а на третьем - в плавках и серой майке, которую она приподняла, чтобы показать соблазнительную фигуру.

Обратим внимание, что кадры очень довольно жаркие.

Отметим, что сама Анастасия Квитко любит яркий пляжный отдых, поэтому большинство ее фото в социальной сети Инстаграм сделаны именно там. Также девушка очень часто показывает, как веселится на модных тусочках и вечерних светских мероприятиях. При этом кадры, где Квитко показывает фигуру в модных купальниках у бассейна, остаются по-прежнему самыми полулярными среди ее фанатов.

До этого девушка восхитила фигурой в смелой позе, показывая, как веселится у бассейна. Склонившись к самому бортику, девушка подчеркнула свои достоинства в бордовом купальнике.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.