Модель Анастасия Квикто, которую прозвали русской Ким Кардашьян, показала аппетитную подружку
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Instagram знаменитости.
На это раз Квитко решила показать несколько снимков своей подружки-модели, которая восхищает сеть своими формами.
Молодая красавица пикантно попозировала в разных позах. На двух снимках - в черном бикини, а на третьем - в плавках и серой майке, которую она приподняла, чтобы показать соблазнительную фигуру.
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Обратим внимание, что кадры очень довольно жаркие.
Отметим, что сама Анастасия Квитко любит яркий пляжный отдых, поэтому большинство ее фото в социальной сети Инстаграм сделаны именно там. Также девушка очень часто показывает, как веселится на модных тусочках и вечерних светских мероприятиях. При этом кадры, где Квитко показывает фигуру в модных купальниках у бассейна, остаются по-прежнему самыми полулярными среди ее фанатов.
До этого девушка восхитила фигурой в смелой позе, показывая, как веселится у бассейна. Склонившись к самому бортику, девушка подчеркнула свои достоинства в бордовом купальнике.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.