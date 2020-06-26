Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала фигуристую подружку



Так, девушка позирует в ванной комнате в одежде, которую решила задрать, вывалив на камеру внушительные прелести, передает Politeka.

«Следите за моей подружкой Василькой Джордж», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на другом снимке девушка позирует в одном белье, которое едва выдерживает ее внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Аж дух захватывает», «бомбезные формы», «вау, красотка», «невероятные изгибы», «это просто улетные формы», - пишут они.

До этого сообщалось, что модель Анастасия Квикто, которую прозвали русской Ким Кардашьян, показала аппетитную подружку.

На это раз Квитко решила показать несколько снимков своей подружки-модели, которая восхищает сеть своими формами.

Молодая красавица пикантно попозировала в разных позах. На двух снимках - в черном бикини, а на третьем - в плавках и серой майке, которую она приподняла, чтобы показать соблазнительную фигуру.

Обратим внимание, что кадры очень довольно жаркие.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.