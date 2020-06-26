Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала фигуристую подружку
Так, девушка позирует в ванной комнате в одежде, которую решила задрать, вывалив на камеру внушительные прелести, передает Politeka.
«Следите за моей подружкой Василькой Джордж», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на другом снимке девушка позирует в одном белье, которое едва выдерживает ее внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.
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«Аж дух захватывает», «бомбезные формы», «вау, красотка», «невероятные изгибы», «это просто улетные формы», - пишут они.
До этого сообщалось, что модель Анастасия Квикто, которую прозвали русской Ким Кардашьян, показала аппетитную подружку.
На это раз Квитко решила показать несколько снимков своей подружки-модели, которая восхищает сеть своими формами.
Молодая красавица пикантно попозировала в разных позах. На двух снимках - в черном бикини, а на третьем - в плавках и серой майке, которую она приподняла, чтобы показать соблазнительную фигуру.
Обратим внимание, что кадры очень довольно жаркие.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.