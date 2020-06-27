"Ось, як треба відпочивати"

Зоряним супермоделям теж відомі звичайні "земні" радості в гарячий літній день біля басейну

Politeka.net зібрав найспекотніші кадри зарубіжних красунь, які знають толк в розвагах. Більш того, фігуристим дівчатам у звабливих бікіні є, що показати публіці.

Так, американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер в рожевому купальнику на славу побешкетувала із подружкою-блондинкою в басейні. Дівчата залізли на надувний матрац і, здається, знову відчули себе дітьми. Кайлі, до речі, так небезпечно нахилилася, ніби ось-ось притулиться щокою до грудей подружки. Крім того, вона без сорому похвалилася апетитною п'ятою точкою.

Інша супермодель з Бразилії Алессандра Амбросіо опублікувала в соцмережі фантастичне фото, сполохавши привабливими формами в зеленому бікіні. Гаряча красуня ефектно виринула з води - при цьому у неї був безтурботний вираз обличчя, незважаючи на бризки навколо.

Шведська модель Келлі Гейл продемонструвала соковиту фігуру в скляному басейні. Ефектна брюнетка спокусливо розставила ніжки, вхопившись за мокре волосся. На ній був жовтий бікіні, що ідеально підкреслив кожен чарівний вигин її чудового тіла. Примітно, що поряд з нею виднівся напівпорожній келих з коктейлем. "Ось, як потрібно відпочивати", - прокоментували пост зірки в Інстаграм.

Ще одна супермодель із США Ебігейл Ретчфорд запаморочила голову апетитними формами, спершись на бортик басейну. Модель позувала в купальнику "зміїного" забарвлення. Від таких видів хочеться швидше зануритися у воду - стає занадто спекотно.

Мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега вразила "космосом" прямо під парасолькою біля басейну. Дівчина в купальнику з незвичайним принтом принадно підставила пружне тіло під сонячні промені, насолоджуючись сама і радуючи фанатів новими яскравими світлинами.

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