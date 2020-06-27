Звездным супермоделям не чужды обычные "земные" радости в горячий летний день у бассейна
Politeka.net собрал самые знойные кадры зарубежных красоток, которые знают толк в развлечениях. Более того, фигуристым девушкам в соблазнительных бикини есть, что показать публике.
Так, американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер в розовом купальнике на славу пошалила с подружкой-блондинкой в бассейне. Девушки забрались на надувной матрас и, кажется, вновь почувствовали себя детьми. Кайли, к слову, так опасно наклонилась, будто вот-вот прижмется щекой к груди подружки. Кроме того, она без стыда похвасталась аппетитной пятой точкой.
Другая супермодель из Бразилии Алессандра Амбросио опубликовала в соцсети фантастическое фото, взбудоражив пленительными формами в зеленом бикини. Горячая красотка эффектно вынырнула из воды - при этом у нее было умиротворенное выражение лица, несмотря на брызги вокруг.
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Шведская модель Келли Гейл продемонстрировала сочную фигуру в стеклянном бассейне. Эффектная брюнетка соблазнительно расставила ножки, ухватившись за мокрые волосы. На ней был желтый бикини, идеально подчеркнувший каждый прелестный изгиб ее восхитительного тела. Примечательно, что рядом с ней виднелся полупустой бокал с коктейлем. "Вот, как нужно отдыхать", - прокомментировали пост звезды в Инстаграм.
Еще одна супермодель из США Эбигейл Рэтчфорд вскружила голову аппетитными формами, облокотившись на бортик бассейна. Модель позировала в купальнике "змеиной" расцветки. От таких видов хочется скорее окунуться в воду - становится слишком жарко.
Мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега впечатлила "космосом" прямо под зонтиком у бассейна. Девушка в купальнике с необычным принтом пленительно подставила упругое тело под солнечные лучи, наслаждаясь сама и радуя фанатов новыми яркими снимками.
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно
Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».