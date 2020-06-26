Сергій Лазарєв похвалився накачаним «літнім» тілом на фото з відпочинку

Популярний російський співак, якому багато людей приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився літнім знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Лазарєв стоїть під пальмою в чорних плавках і сонцезахисних окулярах. Увагу до себе відразу ж притягує ідеальний накачаний прес артиста. Судячи з підпису Лазарєва, це архівне фото. Співак зізнався, що останнім часом його тілу далеко до такої форми.

«Ну коротше, треба терміново повертатися в цю форму))) годі соплі жувати зали відчинилися, всі на спорт!!! Я вже», - написав артист.

Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.

«Ой-Ой-ой жарко», «Боже ти завжди прекрасна», «Аполлон Бельведерський тихо курить в сторонці», «Все одно шикарно», «Ну від таких форм можна і втратити свідомість дивлячись на тебе! Просто відпад!», «щось жарко стало», «Шикарна форма! Сергій ви тут просто Апполон!», «Як Адам», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Лазарєв показав, як справляється зі спекою в своїй спальні. Виконавець поділився пікантним фото на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованому знімку напівоголена зірка розвалилася на ліжку, знемагаючи від спеки. Артист поклав голову на руку і стомлено дивиться в камеру. Судячи по волоссю, перед зйомкою він тільки вийшов з душу.

Сергій Лазарєв роздягнувся до пояса, щоб хоч якось витримати денну спеку. Біля самої межі кадру можна помітити не то штани, не то рушник, яким співак прикрив сідниці.

Нагадаємо, спекотний Лазарєв розвалився на ліжку без одягу, Лорак не стрималася.

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